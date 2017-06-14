В туалете калининградского офиса обнаружили сетчатого питона

В центре Калининграда в служебном помещении 14 июня был обнаружен сетчатый питон, его доставили в местный зоопарк с переохлаждением.

Как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова, в зоосад позвонили испуганные сотрудники офиса, расположенного в центре города на первом этаже высотного жилого здания, и сообщили об обнаружении в туалете офиса питона. Прибывшие на место герпетологи отловили животное и отправили его в зоопарк.

Специалисты определили, что это молодой питон возрастом до двух лет. Скорее всего, он сбежал от кого-то из жильцов дома по вентиляционному каналу и пробрался на первый этаж. В результате длительного пребывания в прохладных помещениях животное переохладилось.

"Сейчас питон содержится в карантинном помещении. Ему созданы все необходимые условия для жизни. Животное поело, ведёт себя спокойно", – добавила пресс-секретарь.

Она добавила, что зоопарк намерен провести поиски владельцев питона, в коллекции зоосада уже есть представители этого вида змей.

Специалисты зоопарка неоднократно сталкиваются с убежавшими из домашних террариумов пресмыкающимися. Так, в 2014 году из дома в центре Калининграда сбежал амурский полоз. Змея упала с восьмого этажа и укрылась под капотом машины. Герпетологи извлекли животное и после передержки вернули его хозяевам.