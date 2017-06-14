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14.06.2017 13:50
24 Комментариев

Депутаты потребовали вызвать главу ГУ МВД в ЗакС в связи с задержаниями 12 июня

Вызвать в городской парламент главу ГУ МВД по Петербургу и области Сергея Умнова потребовали депутаты трех фракций Законодательного собрания. Как сообщили парламентарии на пленарном заседании 14 июня, они намерены задать силовику вопросы по поводу многочисленных задержаний на митинге на Марсовом поле в День России.

Обращение с требованием вызвать Сергея Умнова на час правительства в ЗакС  подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.   

"Меня волнуют незаконные задержания петербуржцев, фальсификация протоколов в полиции, также я буду требовать увольнения начальника отдела, где содержали журналиста Ксению Морозову. В принципе имеет смысл ставить на повестку дня и вопрос об увольнении самого Умнова", – сообщил "Фонтанке" Максим Резник.

Напомним, 12 июня в Петербурге на Марсовом поле прошел несогласованный многотысячный митинг против коррупции. В акции, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 15 тысяч человек, из них более 500 были задержаны, до сих пор идут суды, где решается вопрос о наказании оппозиционеров.

 


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комментарии пользователей (24)
valerko
14 июня 2017 г. 15:42
Ex-Cop: Ну, судя по фото, да, согласен, в районе 30 было "митингующим". Но ведь инфантилизм же никто не отменял. Я уверен, что у подавляющего большинства данных товарищей ни жены/мужа, ни детей. Иначе времени бы на такую дурь не было.
knctntn
14 июня 2017 г. 15:41
Действия полиции абсолютно избыточны и неоправданны, и более того – противозаконны. Порядок применения силы и спецсредств полицией совершенно четко прописан в законах. Ничего такого, что вызывало бы необходимость таким образом применять силу, в Москве не происходило. Поэтому эти действия полиции носят исключительно политический характер. Нашу полицию превратили, по крайней мере часть ее, в политическую полицию. Она показывает, что у нас есть разрешенные митинги, но все то, что не разрешено, будет пресекаться с невероятной жестокостью. Никаких иных мотивов, никаких иных причин не было для применения столь жестоких мер к людям, которые, по большому счету, ничего не делали, действовали в рамках конституционного поля, в отличие от полиции, которая это конституционное поле давно попрала, совершенно понятно, что полиция выполняет в России политические задачи, а не полицейские. И для нее эта политическая задача – защита интересов власти. Вот я все время говорю: ребята, вы защищаете не родину, а вы защищаете от народа жулье, которое разворовывает эту родину. Поэтому никакие вы не офицеры, а вы просто политическая обслуга главарей криминальных группировок, и ничего вы из себя другого не представляете, никакой правопорядок не поддерживаете. В лучшем случае вы похожи на политических официантов, которые говорят "чего изволите", а в худшем вы наймиты криминальных группировок, ворующих по-черному. Я думаю, у людей, которые с таким неистовством применяют силу и спецсредства, не просто отсутствует совесть, а у них вообще отсутствуют другие моральные качества, чрезвычайно важные для любого гражданина, не говоря уже об офицерах или сотрудниках полиции. И надо называть эти вещи своими именами, пора называть это своими именами. Они совершают уголовно наказуемые деяния, защищая власть жулья! В Третьем Рейхе политическая полиция называлась — гестапо, а в Третьем Риме...
Ex-Cop
14 июня 2017 г. 15:27
valerko: А в этих ваших энторнетах пишут, что на Марсовом было большинство людей взрослых, под 30 и старше...
valerko
14 июня 2017 г. 15:18
zoera: zoera: Абсолютно осознанно выводил. Да, практически за ручку, учитывая его влияние на неокрепшие умы, и на людей, не имеющих реального жизненного опыта, подставляя их под статью.
Monday
14 июня 2017 г. 15:17
Fenomen:
Пусть сделают это в прямом эфире 1го канала.
При мысли о ком-то инакомыслящем в прямом эфире, у них случается неконтролируемое мочеиспускание.
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