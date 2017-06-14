Депутаты потребовали вызвать главу ГУ МВД в ЗакС в связи с задержаниями 12 июня

Вызвать в городской парламент главу ГУ МВД по Петербургу и области Сергея Умнова потребовали депутаты трех фракций Законодательного собрания. Как сообщили парламентарии на пленарном заседании 14 июня, они намерены задать силовику вопросы по поводу многочисленных задержаний на митинге на Марсовом поле в День России.

Обращение с требованием вызвать Сергея Умнова на час правительства в ЗакС подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.

"Меня волнуют незаконные задержания петербуржцев, фальсификация протоколов в полиции, также я буду требовать увольнения начальника отдела, где содержали журналиста Ксению Морозову. В принципе имеет смысл ставить на повестку дня и вопрос об увольнении самого Умнова", – сообщил "Фонтанке" Максим Резник.

Напомним, 12 июня в Петербурге на Марсовом поле прошел несогласованный многотысячный митинг против коррупции. В акции, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 15 тысяч человек, из них более 500 были задержаны, до сих пор идут суды, где решается вопрос о наказании оппозиционеров.