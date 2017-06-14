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14.06.2017 13:38

Сотрудник петербургского метро пойдет под суд за «помощь коммерсантам»

Инженера отдела закупок продукции метрополитена Петербурга обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он получил деньги от двух компаний за услуги, оказать которые не мог.

Как сообщает 14 июня Генеральная прокуратура РФ, инженер отдела закупок продукции для нужд ГУП «Петербургский метрополитен» пообещал за вознаграждение компаниям ООО «Эверест» и ООО «Первая газовая компания», что уполномоченный представитель предприятия подпишет с ними контракт на проверку и обслуживание газового оборудования. При этом на самом деле такие услуги обвиняемый оказать не мог. С декабря 2015 по июль 2016 он получил 200 тысяч рублей и был задержан при получении еще 150, говорится в материалах уголовного дела.

Обвинительное заключение подписывал  заместитель генерального прокурора, дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Северной столицы.

 


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