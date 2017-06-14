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14.06.2017 13:34

Суд: Два с половиной года не исправили Олега Навального

Олегу Навальному не удалось заменить оставшийся год в колонии на штраф или обязательные работы. Суд сомневается, что на свободе брат оппозиционера будет вести себя законопослушно.

Как сообщила 14 июня в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш,  Урицкий районный суд Орловской области отказал в ходатайстве о смягчении наказания.

Накануне Олег Навальный, осуждённый за хищение средств компании «Ив Роше», написал в Facebook, что обратился в суд в надежде заменить оставшийся срок на более мягкое наказание, «чтобы не пришлось тусоваться в Нарышкино до середины 2018 года». Администрация колонии на комиссии, отмечает он, уже сочла прошение нецелесообразным.

Навальный добавил, что за последний месяц на него наложили несколько взысканий, в том  числе за отказ убирать в служебных помещениях. При этом отношение к труду является одним из критериев вопроса о смягчении наказания.

Возложенные надежды на судью с фамилией Разумная не оправдались: заключённый останется в колонии до конца срока, который истекает 30 июня 2018 года.

Братьев Навальных в декабре 2014 года осудили по так называемому делу «Ив Роше». В обвинении говорилось, что они похитили 26 миллионов у компании, больше четырёх миллионов у «Многопрофильной процессинговой компании», а также легализовали больше 21 миллиона. Оба получили три с половиной года. Алексей – условно, Олег – реально. Братья отрицают свою вину. Олег дважды подавал прошения об условно-досрочном, но получил отказ.

 

 


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