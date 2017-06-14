Экс-глава ФСИН осужден на восемь лет реального срока

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве бывшего руководства российского тюремного ведомства. Ближайшие годы Александр Реймер проведет по ту сторону колючей проволоки.

Замоскворецкий суд Москвы 14 июня осудил экс-главу ФСИН Александра Реймера на восемь лет в колонии общего режима, сообщает "Интерфакс" из зала суда. Помимо этого, ему придется выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Обвинение просило для него девять лет и миллион рублей штрафа.

Бывший заместитель Реймера Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев заключения в колонии и штраф в 600 тысяч. При этом по решению суда они оба лишены генеральских званий.

Третий фигурант дела Виктор Определенов приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей.

Следствие обвиняло Реймера в мошенничестве при заключении госконтрактов на поставку электронных браслетов для подследственных. Генералу также вменялось злоупотребление должностными полномочиями. Из-за того, что браслеты плохого качества закупались по завышенной цене, ФСИН потеряла 3,4 миллиарда рублей.

Экс-глава ФСИН был задержан в 2015 году по итогам исследования правоохранительными органами данных проверки Счетной палаты. Реймер возглавлял пенитенциарное ведомство с 2009 по 2012 год.