Пулковское шоссе в ближайшие выходные будут перекрывать на выезд из города

Пулковское шоссе в одну из ночей ближайшего уик-энда на три с половиной часа закроют на выезд из города. После этого в течение месяца будет еще два перекрытия, на этот раз полных.

О ночных закрытиях шоссе в районе пересечения с КАД рассказал "Фонтанке" 14 июня генподрядчик строительства трассы М11 ICA construction. Именно с необходимостью строительства развязки для этой магистрали связано ограничение движения. Первое частичное перекрытие назначено на ближайшие выходные, еще два – уже полных – будут проводиться также по ночам, и также на три с половиной часа, с интервалом в 14 дней. Изначально предполагалось начать перекрытия в ночь на 1 июня. Но этому помешал Петербургский экономический форум.

Участок скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург на 543 км – 684 км (7 и 8 этапы) строится со второго квартала 2015 года. Окончание строительства намечено на второй квартал 2018 года. Высокоскоростная трасса будет платной. Генподрядчик – компания «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети». Заказчик – консорциум «Магистраль двух столиц», в который входят ВТБ и французская компания Vinci. Скоростная платная трасса М-11 станет альтернативой трассе М-10 «Россия». Расчетная скорость движения автомобилей на М-11 составит 150 км в час.