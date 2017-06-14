Суд отменил арест фигурантам дела Русского музея

Смольнинский суд Петербурга отменил домашний арест фигурантам дела о хищениях на поставках оборудования для Русского музея. Начальник службы безопасности учреждения Ирина Кузнецова и бизнесмен Николай Дурасов отпущены под подписку о невыезде.

Как сообщил «Фонтанке» 14 июня адвокат Иосиф Габуния, накануне в Смольнинском суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу. Судья Алла Тяжлова рассмотрела ходатайства защиты об изменении меры пресечения. Кузнецова была задержана в апреле 2016-го, успела побыть под арестом, впоследствии отпущена под домашний арест.

Вчера начальник службы безопасности Русского музея заверила судью, что будет являться на заседания по первому вызову, не намерена скрываться и оказывать негативное воздействие на свидетелей по делу.

«Суд учитывает наличие легального источника доходов, постоянное место жительства, социальную адаптированность, принимает во внимание заверения о нежелании чинить препятствия в рассмотрении дела в разумные сроки и удовлетворяет ходатайство», – указано в постановлении судьи Тяжловой.

Дурасов также отпущен под подписку.

Слушание уголовного дела по существу назначено на 4 сентября.

По версии обвинения, Кузнецова и Дурасов похитили 4,7 млн рублей при исполнении контракта на поставку Русскому музею элементов безопасности – концентраторов ключевого хозяйства в 2013 году. Кузнецова, как следует из материалов дела, оформила конкурсную документацию специально под компанию Дурасова «Фрейм» и отправила заявку в Минкульт на приобретение продукции за 8,5 млн рублей при ее фактической стоимости 3,8 млн. Кузнецова и Дурасов вину не признают.