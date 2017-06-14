Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести реновацию здания Госдумы. Об этом он сказал во время третьего чтения в Думе законопроекта о сносе пятиэтажек (реновации) в Москве, передает 14 июня «Газета.Ru».

«А реновация Госдумы когда будет?» — сказал он. По его словам, все готово для этого, в том числе и чертежи.

Он также допустил, что реновацию здания нижней палаты парламента можно провести без копейки бюджетных денег. И отметил, что в зале пленарных заседаний «проваливаются» кресла.

14 июня в Госдуме проходило третье чтение законопроекта о реновации (и сносе) домов 1950-60-х годов постройки. Федеральный закон был принят большинством голосов депутатов.