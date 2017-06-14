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14.06.2017 12:44

Песков: В Кремле не хотят входить в санкционное пике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США ввести новые санкции, передает «Интерфакс» 14 июня.

«Что касается конкретно очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в это санкционное пике. Но это не наш выбор», — сказал он.

Он также призвал «оценивать то, что уже становится явью» ввиду большого количества планов, о которых «декларируется в последнее время в Вашингтоне».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что все союзники и партнеры Соединенных Штатов просят Вашингтон наладить диалог с Россией.

Источник: «Газета.Ru»


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