Сынок, дорогой, не ходи на митинги!

14.06.2017 13:00

Почему многие родители выступают против того, чтобы их дети участвовали в антикоррупционных митингах? И в каких выражениях обсуждают Алексея Навального на петербургских кухнях? О вечном конфликте отцов и детей, об отношениях разных поколений к протестным акциям говорим в эфире [Фонтанки.Офис].