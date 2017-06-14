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14.06.2017 13:00
Сынок, дорогой, не ходи на митинги!
Почему многие родители выступают против того, чтобы их дети участвовали в антикоррупционных митингах? И в каких выражениях обсуждают Алексея Навального на петербургских кухнях? О вечном конфликте отцов и детей, об отношениях разных поколений к протестным акциям говорим в эфире [Фонтанки.Офис].
В студии интернет-канала 16-летний студент Дмитрий Матвиенко, который среди прочих участников антикоррупционного митинга был задержан в минувший понедельник на Марсовом поле. На связи со студией – его мама Евгения, а также Руслан, отец еще одного задержанного 12 июня несовершеннолетнего:
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