Клюшка, лошадка и атомная бомба

Во второй серии «Интервью с Путиным» российский президент выглядел еще лучше, чем в жизни. «Фонтанка» продолжает смотреть для ваc общение президента и режиссера.

Фоном для комфортных вопросов Оливера Стоуна стали хоккейный лед, пышная оранжерея, живая лошадь по имени Вандерваальс и традиционная, хотя и неполная семья, прячущаяся где-то за дверьми резиденции лидера государства.

Путин признался, что он плохой дедушка и так себе наездник, что Россия в перспективе 25-30 лет может представлять некоторую угрозу, а гонка вооружений продолжится. Оливер Стоун был вежлив и тактичен – и о многом забыл спросить. Это уже ставят ему на вид в США.

После выхода первой серии «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна слегка выпорол ведущий TheLateShow Стивен Кольбер. «Он подавляет свободную прессу и арестовывает своих противников. Я удивлен, что вы испытываете уважение к нему», – сказал он Стоуну в прямом эфире своего шоу. «Это была простая вежливость. Он сильный рационалист. Он верит, что отношения с США все равно могут сложиться, – парировал Стоун. – Он предан стране, даже несмотря на то, что его оскорбляют». На этих словах в зале раздался смех. «В прессе, – уточнил Стоун. – Он социальный консерватор». Невидимые американские зрители снова рассмеялись.

Вторая серия, вышедшая на канале Showtime вечером 13 июня, похоже, добавит вопросов к господину Стоуну со стороны его соотечественников. Уж слишком хорош получился российский лидер.

Сначала в тизере к второй серии Путин показал Стоуну свой кабинет, состоящих из трех помещений. «Здесь я с документами работаю, как правило, этот стол завален бумагами» – говорит Путин. В кадре – на столешнице выложены газеты: «Ведомости», «Комсомолка», «МК», «Спорт-Экспресс» и толстенный том «США» авторства Оливера Стоуна. К стене прислонен портрет отца президента во время службы в Севастополе. Вопроса о Крыме не последовало – впрочем, и этого эпизода во второй части не было. Возможно, острая тема появится в третьей части.

Наш ответ будет дешевле

Второй раунд разговора режиссера и президента начинается с обсуждения выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Джорджу Бушу-младшему надо защищать страну от террористических атак.

«Это была основа основ международной безопасности, – говорит Путин. – Чтобы сохранить баланс сил стратегических, мы были вынуждены развивать наши ударные ракетные системы, способные преодолевать любые противоракетные системы обороны. Ответ был простой: мы эту систему создаем не против России, а вы делайте, что считаете нужным, потому что это не против Америки. Я сказал: хорошо, так и будем делать. Мы так и делаем».

2008 год – Буш напоминает, что холодная война закончена и Россия – не враг. Но не все так просто.

«Для России есть две угрозы. Размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в европейских странах, – продолжает Путин. – Вторая угроза – пусковые установки этих антиракет за несколько часов могут быть переоборудованы для постановки ударных ракет. Смотрите. В Восточной Европе будут установлены комплексы, на море на кораблях в Средиземном и Северном морях. И на Аляске. Территория России будет окружена этими системами.

Это еще одна стратегическая ошибка наших партнеров. Потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ.

Это будет означать не что иное, как очередной виток гонки вооружений.

Причем наш ответ будет гораздо дешевле. Он, может быть где-то будет более грубый. Но он будет эффективным. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс».

Кто сдал атомную бомбу Стране советов

«Когда США создали атомную бомбу и Советский союз начал активно развивать эту атомную программу. В России работали и отечественные ученые, иностранные ученые, прежде всего немцы, – сказал Путин. – Но наша разведка получала огромное количество информации из США. Достаточно вспомнить супругов Розенберг, которые были отправлены на электрический стул.

Не они добывали эту информацию. Они только передавали ее. А кто ее добывал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую атомную бомбу. Они поняли опасность. Они выпустили джинна из бутылки. Загнать его туда невозможно. Международная команда ученых, они были поумнее политиков, они сознательно отдавали информацию Советскому союзу, чтобы в мире установился баланс ядерный. А мы что делаем? Пытаемся этот баланс нарушить. Это большая ошибка».

Щит хэппенс

Стоун приходит к российскому президенту 4 июля, в американский День независимости. Путин собеседника с праздником поздравляет своеобразно. Именно в этот момент звучит фраза о том, что в атомной войне никто бы не выжил.

«На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию США, – без нажима говорит Путин. – И здесь есть еще одна угроза. Может создаваться иллюзия защиты и это может привести к более агрессивному поведению. Поэтому мы предлагали совместно разрабатывать противоракетную систему вооружений».

Затем президент напоминает, с чего начался Карибский кризис. Размещение на Кубе советских ракет было спровоцировано размещением американских ракет в Турции, с территории которой эти ракеты легко достигали Советского союза. «Хрущев ответил на это размещением ракет на Кубе. Он не был инициатором Карибского кризиса», – объясняет Путин.

Женщина. Вы упали

Стоун напоминает, что Хиллари Клинтон, которая делает резкие заявления по поводу Украины, сравнила мистера Путина с Гитлером. А тот и не ответил.

«Ничего нового для нас в этом нет, – сказал Путин. – Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний».

Действие переносится на хоккейный лед. На Путине яркая форма «Ночной хоккейной лиги», и Стоун отмечает это, сравнивая его почему-то с «денежной мышью» (moneymouse). Путин говорит, что «не в размер выходит на площадку, вот что плохо». В титрах эту реплику переводят в том духе, что российский президент чувствует себя «очень большим», когда выходит на лед. Президент встал на коньки 2,5 года назад, когда ему было 60. На момент разговора ему исполнилось 63.

«Я не мог стоять вообще на коньках. Всегда интересно делать что-то новое».

«Вы упали во время игры».

«Даже дважды».

«Вы устали?»

«Нет, я просто споткнулся».

«Вы же можете переломать себе кости?»

«Я всю жизнь борьбой занимался, дзюдо, слава богу, больших травм не было».

Милонов как общественное сознание

Но Стоун только отвлекает внимание собеседника легкой пикировкой на тему «усталости». «А что, если один из ваших коллег по команде окажется геем?» – лукаво спрашивает он.

«У нас нет никаких притеснений по половому признаку, – отвечает президент. – Многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения. Они достигают больших вершин в своих сферах деятельности и получают государственные награды и ордена. Есть закон, запрещающий пропаганду среди несовершеннолетних. Чтобы дать детям спокойно вырасти. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, личную и сексуальную. С момента, когда он станет совершеннолетним, никаких ограничений вообще нет. Их и так нет».

Дальше следует уже знаменитый пассаж про поход с геем в душ.

«Я как глава государства считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности. Потому что однополые браки детей не производят. А нам надо позаботиться о рождаемости в стране», – говорит Путин.

«Но многие младенцы могут быть усыновлены однополыми парами», – парирует Стоун.

«Такое возможно, но я не могу сказать, что нашим общественным сознанием это приветствуется. Говорю откровенно. Ребенок будет более свободным в своем выборе, если он воспитывается в традиционной семье», – следует ответ.

Встык с этими словами смонтирован фрагмент видео из Петербурга – гей-активист Калугин вышел на Дворцовую с радужным флагом в день ВДВ. Его окружают десантники. Далее – картинки из столицы. «Моква – не содом», – говорит мужик в лохматой ушанке.

Когда приходит всякая чушь

Путин в спортзале. Потом – в бассейне, правда, в деловом костюме, очевидно, в разгаре обзорная экскурсия.

«Вы думаете, когда плаваете? Медитируете? Какие-то идеи рождаются?» – спрашивает Стоун.

«Да нет. Всякая чушь в голову приходит», – простецки отвечает президент.

«У вас есть тренер?»

«Был когда-то. Я, вроде, сам считаю себя мастером», – говорит Путин и сам смеется своей шутке. Больше о тренере не заговаривают.

На пустой хоккейной трибуне Стоун показывает Путину журнал ForeignAffairs с выносом на обложку: «Закат путинской России».

«Это их мечты о России. Но это не соответствует действительности, – улыбается президент, игнорируя эпитет «путинская». – Есть люди, которые смотрят на 25-30 лет вперед, о каких-то проблемах, угрозах и по-другому относятся к России. А есть те, кто живет от выборов до выборов и думает только о своих политических интересах».

Стоун уточняет, почему в 2001 Путин смирился с распространением военного влияния США в Азии. «Угроза терроризма, которая исходила с территории Афганистана, – объясняет Путин. – Тем более, президент США мне сказал: мы там не на всю жизнь собираемся оставаться, не на десятилетия. Он сказал, нам нужно помочь, мы там только на несколько лет. Я сказал, конечно, мы все сделаем. Будем помогать».

Улица не согласилась

«На выборах победил Янукович, но с этим улица не согласилась, – говорит Путин, объясняя причины революции на Украине. – Начались массовые беспорядки, активно поддержанные Европой и США. Объявили третий тур голосования в нарушение конституции страны. Это само по себе уже можно считать переворотом».

И отмечает, что Россия продолжала строить отношения с пришедшими к власти прозападными политиками – Ющенко и Тимошенко. «Но их политика не устроила украинский народ. Поэтому после того как прошел президентский срок Ющенко, господин Янукович на выборах победил. И все это признали».

Далее Путин прямо заявляет, что сближению России и Украины мешает Америка.

«Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу, – сказал Путин. – Считает кто-то, что это – источник роста могущества России и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России с Украиной. Поддержка радикальных элементов на Украине, националистического элемента, с этой точки зрения беспроигрышная. Те, кто это сделал, достигли своей цели, они молодцы. Но, если посмотреть на проблему шире, не с точки зрения минутной конфронтации, а на развитие мирового сообщества лет на 25 вперед, тогда надо было поменять философию к международным отношениям».

Грузия

«Мы удивились, когда увидели, что агрессивные действия Саакашвили не то что были поддержаны, а старались перевернуть с ног на голову, как будто это Россия проявляет агрессию, – рассказывает российский лидер. – Я не поверил своим глазам и ушам, когда увидел, что западные СМИ обвиняют в этом нападении Россию. И миллионы людей в это поверили. Ведь господин Саакашвили публично признался, что отдал приказ войскам начать эту акцию. Мне кажется, он никогда бы самостоятельно не решился на эту провокацию. И точно его никто не останавливал».

Реплику Путина прерывает фрагмент из теленовостей: Саакашвили убеждает ведущего, что «это» была интервенция Росси.

Про слежку

«У нас нет таких возможностей, как в штатах, – говорит Путин, объясняя, почему в России нет тотально наблюдения за гражданами. – Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как вы. На спецслужбы США идет колоссальное финансирование, мы такого не можем себе позволить. После Советского союза и абсолютного авторитаризма у нас есть определенное отторжение вседозволености спецслужб».

Стоун отмечает, что в России около 50% населения – мусульмане, многие из них живут в Москве. Неужели о них не собирается никакая информация?

«Нет, 100% нет, – говорит Путин. – Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было. Мусульмане – граждане России, другой Родины у них нет».

Как Сноуден настраивал Путина против США

Июль 2015. Путин лично ведет автомобиль и отвечает на вопросы Стоуна. Режиссер спрашивает об Эдварде Сноудене.

«Первые контакты со Сноуденом состоялись у нас еще в Китае. Когда нам сказали, что есть человек, которы хочет бороться за права человека. Он не собирался сдавать нам какую-то информацию. Он призывал к совместной борьбе. И когда выяснилось, что мы пока к этому не готовы – я может многих разочарую – я сказал, что мы к этому не готовы. У нас и так сложные отношения с США и мы не хотим дальнейших осложнений. Он просто ушел и пропал. А потом мне доложили, что господин Сноуден в самолете, который должен приземлиться в Москве. И потом он должен перейти в другой самолет и лететь дальше в Латинскую Америку, кажется. Но выяснилось, что страны, в которые он хочет лететь, его не очень-то принимают. А второе – эта информация не от нас – стало ясно, что ему не дадут долететь никуда. И он оказался в зале для транзитных пассажиров».

Не выдали Сноудена, потому что США так и не заключили с Россией договор о сотрудничестве в юридической сфере. Теперь, по мнению Путина, он может себя чувствовать в безопасности только в России.

«Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия – демократическая страна и суверенное государство, – говорит президент. – С этим связаны некоторые проблемы, но и преимущества. Стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом – по пальцам посчитать. Многие страны обременены союзническими обязательствами. Фактически они по собственной инициативе ограничили свой суверенитет».

Семья за углом

В финале фильма Путин показывает свою резиденцию. Там много икон. Разговор поворачивает в сторону ренессанса православной веры. Стоун удивляется, что православные всю службу стоят на ногах и не садятся на пол.

«Это не я сделал. Это сделал сам русский народ, – говорит Путин. – Ренессанс был связан с тем, что коммунистическая идеология прекратила свое существование, и возник идеологический вакуум. Он не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религией».

Где-то там, за дверьми резиденции с иконами, находятся дочери Путина, с которыми он собирается встретиться. На вопрос Стоуна, хороший ли он дедушка, президент признается, что видит внуков очень редко.

Но пора идти дальше. Следующая остановка – конюшня. На табличке имя коня – Вандерваальс. Путин и Стоун кормят коня морковкой. «Я падал с него, через голову летел», – нежно вспоминает президент.

Путин в оранжерее. Здесь Стоун будет говорить с ним о демографии.

«В России сейчас самое большое мусульманское население в Европе».

«Это не совсем так. Во Франции уже не меньше», – парирует Путин.

«Вы раньше отмечали, что численность русского населения снижается».

«К счастью, мы переломили эту ситуацию- говорит президент. – И у нас третий год назад естественный прирост населения. В том числе в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения. Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде тонкая субстанция. Но в России здесь есть определенное преимущество. Для Европы и США люди с другой религией – это эмигранты, в России – нет. Они россияне, это их родина. И другой родины у них нет. Россия изначально с первых шагов своих складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. И у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений. В местах смешанного проживания христиан и мусульман много ситуаций, когда люди вместе отмечают христианские и мусульманские праздники. Мне кажется, что, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем достаточно легко преодолеть все тонкие и чувствительные вещи межэтнических и межрелигиозных отношений».

Трудно разобраться

«Критики в США говорят, что Россия – традиционное авторитарное государство. Оппозиция не влияет на принятие решений, не имеет доступа к телеэфиру. Ваша партия доминирует в медиапространстве», – Стоун, похоже, наконец переходит в наступление.

«У нас в течение тысячи лет государство складывалось как монархия, – объясняет ему, как маленькому, Путин. – Затем произошла так называемая революция, к власти пришли коммунисты. У власти оказался Сталин. Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России. Конечно, невозможно себе представить, что сегодня или завтра у нас наступят такие же порядки, как в США, во Франции или Германии. Общество, государство, как любой живой организм должно развиваться постепенно, поэтапно. Это и есть нормальный процесс развития».

Далее президент рассказывает, что у нас сотни телевизионных компании. И радиокомпаний. «Государство их никак не контролирует. Это невозможно, – говорит он. – Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы бороться с властью, а в том, чтобы показать, что их программа более выигрышная с точки зрения интересов избирателей».

В кадре появляются претенденты на президентство 2012 года: Зюганов, Миронов, Прохоров, Жириновский. Последний кричит, что император Владимир Первый – звучало бы хорошо.

«У избирателя наступает другая проблема. Трудно разобраться в многообразии политическом», – подытоживает Путин.

В финале – встреча Стоуна и Путина в феврале 2016. Режиссер пытается добиться ответа, нравится ли Путину кандидат в президенты США Сандерс.

«По большому счету, мало что изменится в Америке, кто бы не был избран», – уходит от ответа Путин. Стоун отмечает, что прямой ответ президента России мог бы оказать влияние на выборы в США – угодного ему кандидата «утопить», а неугодному – помочь выиграть.

Смотрела Венера Галеева, "Фонтанка.ру"