Вячеслав Володин: Запад «генетически не любит» славян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 июня заявил, что страны Запада «генетически не любят» славян. Такой вывод он сделал из санкционной политики против России и Белоруссии.

«Это начинает уже переходить какие-то грани разумного и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — заявил "Интерфаксу" Володин. Во главе делегации российских парламентариев он сегодня вылетает в Минск, где под его председательством пройдет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Запад ввел, продлевает и расширяет санкции в отношении РФ, "теперь – в отношении Белоруссии", отметил Володин. В ночь на 14 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства. На сайте Белого дома опубликовано уведомление Трампа Конгрессу, в котором говорится, что это связано "с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране".

Комментируя это, Володин заявил о «патологической нелюбви» Запада к славянам и добавил, что Запад применяет «системный подход в отношении народов». «Вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян», — считает Володин.

Западные страны ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Срок действия ограничительных мер многократно продлевали.

Санкции против Белоруссии США и ЕС ввели в середине 2000-х годов. Западные страны требуют от Минска проведения свободных выборов и освобождения политзаключенных.