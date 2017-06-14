Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может перейти в «Ростов»

Футболист петербургского «Зенита» Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом 14 июня сообщают источники «Фонтанки».

Предварительная договорённость с ростовским клубом уже достигнута. Однако переход Юсупова осложняется тем, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини временно наложил вето на трансферы после того, как сорвался переход в «Зенит» португальского нападающего «Порту» Андреа Силвы: 12 июня тот подписал 5-летний контракт с «Миланом».

Напомним, Юсупов переехал в Северную столицу летом 2015 года из московского «Динамо», однако не смог стать игроком основного состава петербургского клуба.