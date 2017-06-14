«Зенит» может взять Игоря Денисова в аренду на один сезон

«Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения в стан петербургского клуба полузащитника Игоря Денисова, сообщает "Чемпионат.ком" 14 июня со ссылкой на слова телекомментатора Нобеля Арустамяна. Он сообщил, что сине-бело-голубые желают арендовать 33-летнего футболиста на один сезон.

«Вопрос ещё не решён, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идёт об аренде на один сезон», — заявил Арустамян в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Денисов, выступавший за «Локомотив», провёл в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами. Хавбек выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.