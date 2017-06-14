Еще
13:11 14.06.2017
Пришлите свою новость!
13:08
Полиция: Риск теракта в Финляндии сейчас выше, чем когда-либо
13:00
Сынок, дорогой, не ходи на митинги!
13:00
Суд отменил арест фигурантам дела Русского музея
12:53
Жириновский предложил провести реновацию здания Госдумы
12:44
Песков: В Кремле не хотят входить в санкционное пике
12:35
Вячеслав Володин: Запад «генетически не любит» славян
12:34
Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может перейти в «Ростов»
12:26
«Зенит» может взять Игоря Денисова в аренду на один сезон
12:21
Арестованных за митинг привезли в спецприемник на Захарьевской
12:14
Комиссия Совфеда будет бороться с вмешательством во внутренние дела РФ
12:05
Госдума разрешила сносить московские пятиэтажки
11:57
Петербуржцы выиграли 22 медали на ЧР по парабадминтону
11:52
У российских туристов отняли на границе почти центнер финских овощей
11:45
Стрессоустойчивый эрмитажный кот может стать символом Кубка конфедераций
11:40
"Зенит" близок к покупке защитника "Ромы" Фасио
11:33
«Патриот», разбившийся на «Скандинавии», принадлежит ФСБ
11:30
Выдворенные мормоны просят КС изменить миграционное законодательство
11:27
При пожаре в жилом доме в Лондоне погибли несколько человек
11:20
Национальное бюро кредитных историй может «отрезать» от кредитов должников по ЖКУ
11:13
У Юпитера открыты две новые луны
11:06
На развязке КАД с Московским шоссе закрывается съезд
11:04
Под Новосибирском изъяли более 10 тысяч бутылок нелегальной водки
10:58
Работающим пенсионерам поднимут пенсии - максимум на 236 рублей
10:51
Перед третьим чтением законопроекта о сносе домов около Госдумы задержали Сергея Митрохина
10:41
Полумиллионный долг обернулся для петербургского бизнесмена тремя уголовными делами
10:35
Полиция Петербурга разбирается с пропавшими после убийства автомобилями
10:29
В США обсуждают поставки летального оружия на Украину
10:21
На ремонт Интендантских складов объявлен новый конкурс
10:14
Во Мге погиб годовалый мальчик из Германии
10:10
Из Морского университета похитили ценные платы
09:59
Аналитики назвали фаворита Кубка конфедераций
09:51
При взрыве газа в тамбовской многоэтажке пострадали 5 квартир
09:42
Петербуржец поджёг себя, разжигая мангал
09:33
Аэропорт Хельсинки вошёл в пятерку лучших в мире
09:25
Петербургского наркоторговца поймали при передаче «дури» курьеру
09:17
30 человек пострадали при пожаре в небоскребе в Лондоне
09:09
В Петербурге ночью тушили автобус
09:01
Квартиру тромбониста Мариинского театра обокрали на два миллиона
08:53
На стройке в Зеленогорске разбился рабочий
08:45
Трампом недовольны уже 60% американцев
08:37
У моста Кадырова обнаружили утопленника в тельняшке
08:29
Путин назвал мечтами слова о поверженной России
08:21
СПЧ намерен защищать права освещающих акции журналистов
08:13
Путин прокомментировал сравнение его с Гитлером
08:05
Госдеп объяснил, почему не поздравил Москву с Днем России
01:32
Абсурдистский «Летний день» покажут на Новой сцене ТЮЗа
00:48
В жилом доме в Волгограде обрушились кровля и лестница
00:41
В Казахстане в утилизацию cдали спорткар Porsche ради 500 долларов
00:34
ФБР США обвинило КНДР в государственной поддержке хакерских атак
00:23
Тиллерсон: Все партнеры США просят улучшить отношения с Россией
00:12
Бориса Стругацкого осудили на двое суток и отпустили
00:04
Роспотребнадзор просит петербуржцев надевать халаты для уборки балконов
13/06
Продажи недвижимости иностранцам на Кипре выросли втрое
13/06
Тиллерсон назвал «раздражители» в отношениях с РФ
13/06
Dow Industrial вырос по итогам торгов на 93 пункта
13/06
Российским банкам под санкциями могут сократить срок кредитов до двух недель
13/06
Цены на нефть растут
13/06
Деятельность Дональда Трампа не одобряют 60% американцев
13/06
На 2-м Муринском «Мазда» с женщиной опрокинулась в кусты
13/06
США впервые не поздравили РФ с Днём независимости
13/06
Генпрокурор США назвал обвинения в своем сговоре с РФ ложью
13/06
Приморский район Петербурга стал лидером по объёму предложения в новостройках
13/06
На акции оппозиции в Москве 12 июня задержали 136 несовершеннолетних
13/06
Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений России и США
13/06
Фурсенко пообещал, что в "Зените" будут играть минимум трое петербуржцев
13/06
«Скандинавию» открыли после аварии с погибшими
13/06
Фурсенко про новый стадион: Мы постараемся туда переехать ко второму туру
13/06
Forbes назвал Джоан Роулинг самой богатой писательницей в мире
13/06
Фурсенко пообещал проводить Данни
13/06
Манчини: Задача - выиграть чемпионат России и выйти в ЛЧ
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
14.06.2017 12:26

«Зенит» может взять Игоря Денисова в аренду на один сезон

«Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения в стан петербургского клуба полузащитника Игоря Денисова, сообщает "Чемпионат.ком" 14 июня со ссылкой на слова телекомментатора Нобеля Арустамяна. Он сообщил, что сине-бело-голубые желают арендовать 33-летнего футболиста на один сезон.

«Вопрос ещё не решён, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идёт об аренде на один сезон», — заявил Арустамян в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Денисов, выступавший за «Локомотив», провёл в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами. Хавбек выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

Источник: "Чемпионат.ком"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может перейти в «Ростов»
«Зенит» может взять Игоря Денисова в аренду на один сезон
Стрессоустойчивый эрмитажный кот может стать символом Кубка конфедераций
"Зенит" близок к покупке защитника "Ромы" Фасио
Аналитики назвали фаворита Кубка конфедераций
Фурсенко пообещал, что в "Зените" будут играть минимум трое петербуржцев
Фурсенко про новый стадион: Мы постараемся туда переехать ко второму туру
Фурсенко пообещал проводить Данни
Манчини: Задача - выиграть чемпионат России и выйти в ЛЧ
Манчини прибыл в Петербург
Как Манчини встретили в Петербурге
Кенгуру-футболисты
Киви, 11 лет трезвости и бронетранспортеры на Васильевском острове
Приехали вернуть Кубок
Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии
Дойчланд юбер аллес
Частичка сердца
Кого отправляют в "Зенит"
25 секунд на реванш
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Протестные отделы Петербурга

Манчини прибыл в Петербург

Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"

Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.