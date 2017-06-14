Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин

С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».

Профессиональные психологи и сексологи расскажут, как правильно использовать «якоря», чтобы настроить любимого на ваш лад и сохранить отношения.

««Якорь» – это кнопка фиксации, нажав на которую, вы вызываете физическое или эмоциональное состояние мужчины, провоцирующее определенное поведение. Благодаря технике «якорения» можно зафиксировать момент счастья и возрождать его», – считает Ольга Морозова, тренер «СЕКС.РФ».

Жизнь полна эмоциональных «якорей», но далеко не все приносят пользу. Многие из них были заложены в человека несознательно и порою сильно усложняют отношения. Специалисты «СЕКС.РФ» утверждают, что любой «якорь» можно снять и поставить новый, приносящий пользу. Это даст вам еще больше точек соприкосновения и откроет новые грани удовольствия.

Существует 4 основных типа «якорей»: визуальный, аудиальный, кинестетический и обонятельный. Выбрав для себя одну из методик, любая женщина может в корне изменить свою жизнь.

«Самое важное понять, через какой канал восприятия ощущает мир ваш мужчина. Если он придает особое значение запахам, поэкспериментируйте с духами. Например, перед занятием сексом пользуйтесь одним и тем же ароматом. Через какое-то время вы заметите, что этот парфюм сможет поднять вашему мужчине настроение и настроить на игривый лад, даже когда он пришел с работы и очень устал!», – рассказывает Ольга Морозова.

Тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины» стартует 20 июня. Записаться можно по ссылке.

О тренинг-центре «СЕКС.РФ»

Международная сеть «Тренинг-центр «СЕКС.РФ» – лидер среди учреждений, специализирующихся на обучении техникам секса. Первый тренинг-центр сети был открыт весной 2012 года в Москве. Сегодня центры «СЕКС.РФ» работают центры в Москве, Санкт-Петербурге,Нижнем Новгороде.

Адрес: Дмитровский переулок, 13, метро «Владимирская» и «Достоевская»

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Телефон: +7 (812) 458 0388

