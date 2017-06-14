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14.06.2017 12:12

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» стали «Лидерами отрасли 2016»

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» стали «Лидерами отрасли 2016»
Setl Group

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» заняли первое место во Всероссийском бизнес-рейтинге в Северо-Западном регионе и признаны организациями с высшим уровнем надежности – каждая в своей категории рейтинга.

Комплексная рейтинговая программа выявляет лидеров российской экономики на основании данных Росстата.

Аналитики оценили Setl Group и «Петербургскую Недвижимость» по следующим показателям: выручка, оборотные активы, валовая прибыль и прибыль от продаж, капитал и резервы компании, коэффициент концентрации собственного капитала и рентабельность продаж. В итоге, компании опередили всех конкурентов в Северо-Западном Федеральном округе и стали безоговорочными лидерами рейтинга.

Всероссийский бизнес-рейтинг определяет лучшие компании в 600-х основных видах экономической деятельности. Информационная база рейтинга насчитывает 646 тыс. предприятий по всей России.

Отметим, что в начале июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+», прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время в России нет девелоперских компаний с уровнем международного рейтинга выше присвоенного холдингу «B+» (B1 по сопоставимой международной шкале).

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
 


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Setl Group и «Петербургская Недвижимость» заняли первое место во Всероссийском бизнес-рейтинге в Северо-Западном регионе и признаны организациями с высшим уровнем надежности – каждая в своей категории рейтинга.
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