Ипотека в квартирах холдинга RBI стала выгоднее

Квартиры в строящихся домах Холдинга RBI, аккредитованных в «Газпромбанке», можно купить в ипотеку по ставке 10,25%.

Квартиры в построенных домах с оформленной собственностью – по ставке 10%.

Один из крупнейших отечественных банков запустил специальные акции в рамках программ ипотечного кредитования. Квартиры в строящихся домах доступны в ипотеку по ставке 10,25% годовых. Ставка действует при условии страхования заемщика от несчастного случая. Минимальный первоначальный взнос составляет 10%, срок кредитования – до 25 лет. В «Газпромбанке» аккредитованы следующие новостройки Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»):

•Green City (просп. Александровской фермы, 8);

•Ultra City (Пригородный, 4);

•«Дом у Елагина острова» (Липовая ал., 15);

•«Дом на набережной» (Общественный пер., 5);

•«Петровская ривьера» (Петровский просп., 20);

•«Дом у Невского» (Полтавская ул., 7).

Для готовых новостроек действует специальная ипотечная акция «10-10-10», позволяющая купить квартиру с оформленным правом собственности по ставке 10%. Ставка действует при условии страхования заемщика от несчастного случая. Минимальный первоначальный взнос составляет 10%, срок кредитования – до 10 лет. По этой программе покупателям доступны квартиры в следующих проектах Холдинга RBI:

•Mistola Hills (Всеволожский р-н Ленобласти);

•«Собрание» (Большая Посадская ул., 12);

•Дом у Московского TIME (Заозерная ул., 3).

Чтобы воспользоваться условиями акций, подайте заявку на кредит до 30 декабря 2017 г.

Справка о Холдинге RBI