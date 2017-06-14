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14.06.2017 12:05
12 Комментариев

Госдума разрешила сносить московские пятиэтажки

Депутаты Госдумы 14 июня в третьем чтении приняли проект закона о программе сноса пятиэтажек в Москве. За проголосовали 399 депутатов, против – два депутата, один воздержался. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

Перед заседанием Госдумы возле ее здания прошла стихийная акция протеста, на ней задержали несколько человек, в том числе лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина.

На заседании 9 июня депутаты приняли 126 поправок к законопроекту, в тот день у Госдумы также прошла акция противников сноса домов.

Жителям квартир, согласно законопроекту, предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию. Квартиры, которые получат жители хрущевок, должны быть расположены в том же районе, однако эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.

Согласно законопроекту, под снос попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 год. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.

Закон о «реновации» не затронет аварийные дома, их будут сносить по действующему законодательству. Жители коммунальных квартир получат отдельное жилье.

В предварительный список сноса включили 4,5 тысячи домов в столице. Для включения дома в программу, необходимо одобрение 2/3 проголосовавших. Проголосовать жители могут до 15 июня. Голоса так называемых молчунов распределят пропорционально.

Источник: Republic


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комментарии пользователей (12)
Gleb_Zheglov
14 июня 2017 г. 13:03
[url="http://el-murid.livejournal.com/3289029.html"]Эль-Мюрид. Реновация. Буква закона.[/url] "рудно сказать, что именно врут москвичам по поводу реновации — версий много, и все они описывают райскую жизнь после того, как у них отнимут их жилье и выселят в гетто. Это потом люди сообразят, что их обманули, но сейчас они, естественно, рады обманываться. Тем не менее, из текста законопроекта (его можно найти на сайте Думы) следует: Статья 14 1. Положения Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), регулирующие отношения, возникающие в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, не применяются к отношениям, возникающим в результате признания в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Ключевая статья. Спрятанная как можно глубже в текст закона. Из нее следует, что целью реновации не является расселение людей из ветхого и аварийного жилья — здесь все остается по-прежнему и регулируется действующим и соответствующим законом и порядком. Поэтому когда власти будут лгать, что реновация — это когда людей из плохого и аварийного жилья будут переселять в хорошее и прекрасное новенькое жилье, то здесь правдой является только слово "переселять". В чем тогда суть реновации? И здесь есть ответ прямо в первой статье закона: "...Под реновацией жилищного фонда в городе Москве (далее также – реновация) понимается совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного фонда в городе Москве, направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства..." То есть — жилой фонд, предназначенный к реновации, не является аварийным — он только потенциально может стать таким через некоторое (неуказанное нигде) время. Формально под такое определение подпадает вообще всё — в конце концов, когда-нибудь любое строение станет аварийным, а потому любой самый крепкий и добротый дом можно расселить и снести под вывеской того, что он когда-нибудь... Подобный закон дает в руки московской власти даже не инструмент — а самое настоящее гасило, которым она теперь сможет произвольно и с соблюдением минимальных процедур выселять и реновировать вообще любой дом. Для этого создается фонд реновации, который формально является некоммерческой организацией, но на него особым пунктом этого закона не распространяется ряд положений закона о некоммерческих организациях, в частности, пункты 3, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также положения пункта 1 статьи 7 Федерального закона. Если посмотреть уже этот закон, то окажется, что фонд реновации теперь имеет право не публиковать отчетность, не предоставлять сведения о своей работе, мало того — его не имеют право проверять на соответствие расходов и доходов контролирующие органы (в отношении фонда исключено действие соответствующей статьи 14 закона о некоммерческих организациях). За непредставление отчетности этот фонд нельзя закрыть через суд (в отношении него не действует соответствующая 10 статья закона о некоммерческих организациях) Лихой фонд, ничего не скажешь. По факту жилье москвичей теперь будет передаваться этому фонду с весьма смутными обязанностями, но зато с безграничными правами. Мавроди жалобно скулит от зависти — нужно было не фигней заниматься, а становиться государственной властью и принимать соответствующие законы. Умные люди так и сделали. Но вы продолжайте верить, что власть только тем и озабочена, как бы вам сделать лучше. Именно так. Верую, ибо абсурдно. А что еще остается? Ну не бороться же за свои права, ведь правда? Лодку там раскачивать, безобразия нарушать. Госдеп не дремлет — чуть что — он сразу тут как тут. 12 64 132 37"
Trubadur
14 июня 2017 г. 13:02
Гриб: Так это очевидно... Падальные мухи будут и на трупе сдохшей лошади жировать.
Владислав М
14 июня 2017 г. 13:01
Kotofey: Почему в Германии никто ничего не сносит. Делают реновацию этих самых хрущёвок и живут горя не знают. http://www.fresher.ru/2017/04/23/kak-v-germanii-peredelyvayut-panelnye-xrushhevki/ А рашкачинуши подают банальную уплотниловку, как великое благо. А по сути просто кидают людей на комфортное жильё, переселяя в курятники, где ни зелени, ни места для парковки нет.
Гриб
14 июня 2017 г. 13:00
Trubadur: Я бы даже развил эту мысль.В эпоху затянувшегося кризиса на строительном рынке, так называемая реновация единственная возможность строительному лобби гарантировано иметь доходы на долгие годы вперед
Trubadur
14 июня 2017 г. 12:56
Все прекрасно понимают, что причиной принятия "закона" о реновации послужила не забота о живущих в пятиэтажках, а алчность и наглость дельцов от стройкомплекса и чиновников, окормляющихся у этой кормушки. С принятием закона в чашу весов народного терпения добавилась не одна капля...
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