Арестованных за митинг привезли в спецприемник на Захарьевской

В Петербурге участников митинга на Марсовом поле доставляют в спецприемник ГУ МВД на Захарьевской улице. Шестнадцать человек, осужденных Фрунзенским судом, доставили из 27-го отдела полиции.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к полудню 14 июня администрация спецприемника начала прием арестантов, получивших от пяти до десяти суток за участие в несанкционированной акции на Марсовом поле в День России.

Автобус с шестнадцатью осужденными прибыл из 27-го отдела полиции на Будапештской улице. Их дела накануне и сегодня ночью рассматривал Фрунзенский районный суд.

По данным «Фонтанки», всего Фрунзенский суд рассмотрел материалы в отношении 54 человек. Под арест за неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) отправлены 43. Поступление других участников в спецприемник ожидается в течение дня.