Стрессоустойчивый эрмитажный кот может стать символом Кубка конфедераций

Эрмитажный кот может стать одним из символов Кубка конфедераций ФИФА – 2017 и чемпионата мира по футболу ФИФА – 2018, сообщает 14 июня пресс-служба петербургского комитета по туризму. Причиной столь интересного выбора в комитете называют то, что Кубок конфедераций – "это не только праздник спорта, но и презентация страны – хозяйки турниров, ее культурных и природных особенностей".

Комитет вместе с Эрмитажем решил сделать живым символом турнира в Петербурге эрмитажного кота. Предварительный выбор кота проведут музейные работники. Среди всех кошачьих, обитающих в сокровищнице мировой культуры, выберут наиболее стрессоустойчивое и человекоориентированное животное, которое и станет символом предстоящего соревнования.

Эрмитажные коты официально содержатся на территории Зимнего дворца со времени его основания, оберегая интерьеры и картины от крыс и мышей.