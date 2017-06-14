Петербуржцы выиграли 22 медали на ЧР по парабадминтону

Спортсмены с инвалидностью из Санкт-Петербурга завоевали 22 медали на чемпионате России по парабадминтону, который прошел в Саратове. Также в Республике Чувашии состоялось первенство страны среди юных бадминтонистов с поражением опорно-двигательного аппарата, где впервые выступили петербургские спортсмены и завоевали три награды.

В турнире в Саратове приняли участие 52 спортсмена из 15 регионов страны. Санкт-Петербург представили двенадцать спортсменов, никто не остался без награды. В общей сложности петербуржцы завоевали 22 медали – 5 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых.

Как сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», победителями соревнований в одиночном разряде в своих классах стали: Лилия Прокофьева, дебютантка чемпионата Виктория Кузьмина, Наталия Яремчук, которая также вместе с Каролиной Ивановой одержала победу в парном разряде. Отметили золотой медалью и отличную игру Константина Афиногенова, в финале он смог обыграть многократного чемпиона России, бронзового призера чемпионата Европы, мастера спорта международного класса Юрия Степанова (Республика Чувашия).

«Спасибо частным благотворителям, которые помогли собрать необходимую сумму и приобрести в прошлом году Константину Афиногенову новую спортивную коляску», – поблагодарили в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».

Также успешные результаты показали юные петербургские бадминтонистки с ПОДА Екатерина Кижевич и Элина Грачева на первенстве России в Чувашии. Северная столица была впервые представлена на этом турнире и это вдвойне делает радостным тот факт, что девушки смогли завоевать три медали. В паре они заняли второе место, у Екатерины в одиночном разряде бронза и серебро в смешанном классе.