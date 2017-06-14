Выдворенные мормоны просят КС изменить миграционное законодательство

Приверженцы мормонизма из США пожаловались в Конституционный суд РФ на неоднозначную формулировку в правилах постановки иностранцев на миграционный учет.

Суд 14 июня рассматривает жалобу двух мормонов из Америки, передает из зала заседаний корреспондент «Фонтанки». Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхем Паркер Дрэйк оспаривали нормы российского миграционного закона, обязывающие иностранцев вставать на учет по месту пребывания. Они приехали в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней».

Принимающая сторона представила сведения для их постановки на миграционный учет по адресу офиса организации в Самаре, а поселила в арендованной квартире. ФМС посчитала это нарушением правил пребывания в РФ. Суды на всех уровнях поддержали позицию миграционного контроля и признали иностранцев виновными в нарушении режима пребывания. Вордену Нэфэноилу Джозефу и Олдхему Паркеру Дрэйку назначили штрафы и выдворили из России.

Представители американцев оспорили в КС РФ положения части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В своих жалобах заявители указали, что в правоприменительной практике сформировалась неопределённость, так как норма закона закрепляет за иностранцем обязанность в семидневный срок встать на учёт по месту пребывания, а органы власти трактуют понятие слишком однозначно – сугубо как место фактического проживания.

«Люди приехали помогать другим людям, а их за нарушение закона, который неконкретно сформулирован, выдворили», – заявляет адвокат мормонов.

14 июня КС слушает позиции сторон, а затем примет решение в закрытом режиме. Как правило, этот процесс занимает несколько недель. Постановление будет оглашено публично.