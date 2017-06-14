При пожаре в жилом доме в Лондоне погибли несколько человек

Лондонская пожарная служба сообщила о нескольких погибших в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в британской столице, передает Reuters утром 14 июня.

«К этому моменту я с сожалением подтверждаю, что есть погибшие», — рассказала комиссар службы Дэни Коттон.

При этом точное число погибших в пожаре пока не сообщается. Комиссар службы добавила, что это в настоящее время сложно определить из-за того, что пожар перекинулся на несколько этажей большого здания.

Мощный пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. По последним данным, не менее 30 человек пострадали в результате возгорания.