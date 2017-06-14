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14.06.2017 11:33
8 Комментариев

Смольнинский чиновник требует расплаты за проигрыш выборов

Замглавы Жилищной инспекции Петербурга Егор Тратников подал заявление в СК о признании его потерпевшим в результате выборной кампании 2016 года. Нанесенный ему ущерб он оценил в 3 млн рублей.
Смольнинский чиновник требует расплаты за проигрыш выборов

Взыскать денежные средства Тратников, баллотировавшийся от партии ЛДПР в ЗакС и Государственную думу, хочет с участковых избирательных комиссий. Каждая из них, по его подсчету, нанесла ущерб в размере 32 тысяч рублей. Умножая на количество УИКов, чиновник насчитал 3 миллиона рублей.  

Свой он оценивает по-деловому: выборы проиграны, уже 9 месяцев работают юристы, финансовый ущерб нанесён, а значит надо требовать с тех, кто в этом виновен или к этому причастен. 

В Следственный комитет Тратников также принес новые протоколы с данными, различающимися с теми, что введены в ГАС «Выборы».

Почти три месяца назад в Петербурге возбудили единственное уголовное дело по итогам выборов-2016. С тех пор о нем не слышно ничего. По информации штаба кандидата от ЛДПР Егора Тратникова, следователи вызывают на допросы причастных, но официальных заявлений за эти месяцы не прозвучало ни от органов, ни от избиркомов. Разве что в территориальной комиссии еще до возбуждения уголовного дела пришли к выводу, что нарушить закон и вбросить бюллетени в урну члену УИКа пришлось из благих побуждений, якобы он таким образом помогал избирателям, которые забыли бюллетени, исполнить свой гражданский долг. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится кратко: «В период времени с 8 до 20 часов 18 сентября 2016 года не установленное следствием лицо, находясь в помещении УИК №383, расположенном в школе № 90, осуществило фальсификацию итогов голосования выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, путем замены действительных бюллетеней с отметками избирателей. Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного статьей 142, часть 1, УК РФ». 

Еще одно уголовное дело Егор Тратников попросил возбудить Следственный комитет в конце мая.  Заявление начальнику ГСУ СК по Петербургу Александру Клаусу он направил вместе с пачкой копий протоколов и распечатанными данными из ГАС «Выборы». 

Так, в протоколе УИК № 236 оказалось изменено число избирателей, проголосовавших по открепительным (с 17 до 20) и отсутствовала подпись одного из членов комиссии. В протоколе от УИК № 333 число недействительных бюллетеней изменено с 10 до 582, также изменены данные отданных голосов за кандидата Тратникова и эсера Александра Егорова (победившего на выборах в ЗакС). Число бюллетеней, выданных избирателям в комиссии № 259, по данным Тратникова, также претерпело изменение: с 539 увеличилось до 593. В протоколах УИК № 392 число проголосовавших за «Единую Россию» увеличилось с 265 до 325, за «Партию Роста» уменьшилось с 72 до 12, вместо 22 голосов за ПАРНАС в финальном протоколе оказалось 0. Всего данные предоставлены о нескольких десятках расхождений, большинство из них незначительные, однако некоторые, судя по всему, если действительно были, то поменяли расклад на отдельно взятых УИКах.

«Детальным изучением видеозаписей с камер наблюдения участковых избирательных комиссий Выборгского района мною было обнаружено завышение числа избирателей, якобы проголосовавших за кандидатов и партийные списки, что также может свидетельствовать о фактах вбросов заранее заполненных бюллетеней в стационарные ящики неустановленными членами УИК», – написал Тратников в обращении к следователям, также указав, что в ряде протоколов имеются исправления.

На данный момент обращение принято к рассмотрению. Помимо заявления в СК, Тратников также обратился с ходатайством к следователю с просьбой признать его потерпевшим по уголовному делу. Как заявил «Фонтанке» бывший кандидат, таким образом он надеется инициировать иск в суд для компенсации ему финансового ущерба от проигрыша выборов. «Мы посчитали, исходя из затрат на кампанию, что каждая участковая комиссия, где были переписаны протоколы, принесла ущерб в 32 тысячи рублей, учитывая, что это несколько десятков, общая сумма выходит более 3 млн», – отметил он. Глава жилищной инспекции и бывший глава штаба Владимира Путина добавил, что в случае, если ему откажут в признании потерпевшим, он намерен оспорить это в суде.

В том, что Тратникову удастся отсудить у избиркомов деньги, сомневаются опрошенные «Фонтанкой» специалисты права, отмечая, что оснований требовать средства с избиркомов пока нет, ведь их вина в случившемся не доказана. 

«Я в перспективу такого дела не верю. Мало быть потерпевшим, нужно чтобы еще обвинительный приговор состоялся, а на данный момент уголовное дело расследуется вяло. Заявление Тратникова в городской суд об оспаривании результатов  возвращено. Поэтому подать-то он иск о компенсации может в суд, но без приговора и доказанной взаимосвязи вряд ли он будет успешным», – говорит юрист Горизбиркома Олег Зацепа. 

Стоит добавить, что на данный момент представители Тратникова судятся в Верховном суде, обжалуя отказ принять его исковое заявление об отмене итогов выборов. Юристы ссылаются на то, что каждое заинтересованное лицо может обжаловать данные факты и документы, суды в свою очередь считают, что раз Тратников избирался от ЛДПР, то именно партия и должна подавать в суд. По словам юристов Тратникова, доказывая право на подачу иска, они намерены дойти вплоть до Конституционного суда, пока дело находится на рассмотрении судебной коллегии Верховного суда. 

В Петербурге на данный момент результаты выборов также пытаются оспорить представители Оксаны Дмитриевой, проигравшей выборы в Государственную думу единороссу Михаилу Романову. 

Что же касается уголовных дел, то дело Тратникова – одно из немногих в России. В 2016-м их было 32 по всей стране. Статистика доведения их до суда неизвестна. Как утверждают юристы Орловской региональной академии государственной службы, в основном уголовные дела по ст. 141–142.1 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов") появляются по политическим мотивам и до суда не доходят. В Петербурге за последние годы было возбуждены три уголовных дела, все они закончились ничем.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

Справка:

Смольнинский кандидат, выставленный ЛДПР, замначальника Жилищной инспекции Петербурга Егор Тратников избирался в ЗакС по 5 округу в Выборгском районе. В конце 1990-х он работал в структурах «Роснефти», затем занимал пост гендиректора ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа». В 2000 году возглавил дирекцию по строительству петербургской кольцевой автодороги. Этот пост он получил после президентских выборов 2000 года, во время которых работал в петербургском штабе кандидата в президенты Владимира Путина. На выборах-2016 Тратников активно вел кампанию, разъезжая по округу на микроавтобусе с надписью «народный инспектор», в предвыборных газетах красовался лозунг: «Сторонники Путина могут голосовать за Тратникова». 19 сентября чиновник выборы в ЗакС проиграл эсеру, врачу-онкологу Александру Егорову, не проявившему себя почти никак во время избирательной кампании


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комментарии пользователей (8)
Udel
14 июня 2017 г. 12:38
Откуда истинные цифры? Оттуда...
Сильвер
14 июня 2017 г. 12:37
житель города П.: заявлено только потому, что фальсификации были не в пользу Тратникова))) А вообще смешно — один чиновник обвиняет других в нарушении закона))) А сам Тратников у себя в Жилищной инспекции закон соблюдает? Там нарушение на нарушении едет и нарушением погоняет…
житель города П.
14 июня 2017 г. 12:30
Очередной пиар шаг для формирования общественного мнения относительно нарушений на выборах. Основная масса аудитории сейчас возбудится от наглости чиновника, его аппетитов и т.д., обойдя вниманием основное — заявлено о фальсификациях на выборах. Последующие попытки разобраться с этим вопросом (фальсификаций) будут ассоциативно восприниматься таким образом — "опять кто то зажрался, проиграл (лузер) и требует наших денег!"
Сильвер
14 июня 2017 г. 12:11
Участковая комиссия не может быть ответчиком в суде по гражданскому иску, потому что не является юридическим лицом. Странно, что у Тратникова, при всех его миллионах, не нашлось денег на нормального юриста, разбирающегося в выборном законодательстве.
Novik
14 июня 2017 г. 12:01
Цитата: "...оснований требовать средства с избиркомов пока нет, ведь их вина в случившемся не доказана." Да , что за юристы-то, у нас? Вина избиркома в том, что он не исполнил свои ОБЯЗАННОСТИ. Если это, не повлияло на результаты выборов— то это "ненадлежащие исполнение обязанностей" членами ИК, если повлияло — как минимум "преступная халатность" (если не копать глубже).
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