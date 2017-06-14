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14.06.2017 11:13

У Юпитера открыты две новые луны

Астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги (США) с коллегами открыл два новых спутника Юпитера. Об этом сообщает 14 июня "Лента.ру" со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Спутники S/2016 J 1 и S/2017 J 1 впервые обнаружены в 2016 и 2017 годах соответственно. В диаметре они не превышают два километра, как и большинство других лун планеты перемещаются по орбите против направления ее собственного вращения. Оба спутника открыты случайным образом при поисках гипотетической Планеты Х.

Полный оборот вокруг газового гиганта S/2016 J 1 совершает за 1,65 лет. Небесное тело от Юпитера находится на среднем расстоянии 20,6 миллиона километров. Спутник обнаружен в ходе наблюдений на Обсерватории Лас-Кампанас (Чили).

Вокруг Юпитера S/2017 J 1 вращается с периодом 2,01 года, объект удален от газового гиганта на среднем расстоянии 23,5 миллиона километров. Спутник обнаружен телескопом имени Виктора Бланко (Чили).

В период с 2000 по 2003 год у Юпитера было открыто 46 спутников. В настоящее время (вместе с S/2016 J 1 и S/2017 J 1) их число достигает 69. Крупнейшая планета Солнечной системы имеет, в частности, крупнейшую луну — Ганимед, который по объему превосходит Меркурий — самую маленькую планету системы.

Источник: "Лента.ру"


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Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
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