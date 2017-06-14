Под Новосибирском изъяли более 10 тысяч бутылок нелегальной водки

Сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) и оперативники ФСБ закрыли крупный нелегальный цех по производству водки в городе Обь Новосибирской области, передает РИА Новости 14 июня.

На территории цеха было изъято 10 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра без маркировки и 4,5 тыс. литров спирта в 10-литровых пластиковых канистрах.

В управлении пояснили, что факт нелегального производства водки был выявлен в ходе проверки складских и производственных помещений.

Также были обнаружены еще 1400 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 30% в пластиковых емкостях вместимостью 1000 литров.