Под Новосибирском изъяли более 10 тысяч бутылок нелегальной водки
Сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) и оперативники ФСБ закрыли крупный нелегальный цех по производству водки в городе Обь Новосибирской области, передает РИА Новости 14 июня.
На территории цеха было изъято 10 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра без маркировки и 4,5 тыс. литров спирта в 10-литровых пластиковых канистрах.
В управлении пояснили, что факт нелегального производства водки был выявлен в ходе проверки складских и производственных помещений.
Также были обнаружены еще 1400 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 30% в пластиковых емкостях вместимостью 1000 литров.
Источник: «Газета.Ru»