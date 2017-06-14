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14.06.2017 10:58

Работающим пенсионерам поднимут пенсии - максимум на 236 рублей

Пенсии работающих пенсионеров в августе 2017 года повысятся в связи с проведением в России ежегодной августовской корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, передает RNS 14 июня со ссылкой на Пенсионный фонд.

«Максимально в этом году прибавка может составить до трех пенсионных баллов, то есть 235,74 руб.», — уточнили в ПФР.

В фонде отметили, что на рост пенсии могут рассчитывать пенсионеры, работающие легально и получающие страховые пенсии по старости и инвалидности.

Размер корректировки зависит от зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Средний размер августовской прибавки к пенсии в 2013 году составил 172 руб., в 2014 году —197 руб., в 2015 году — 184,8 руб., в 2016 году — 149,8 руб.

Кроме того, в ПФР добавили, что число пенсионеров, которым будет повышена пенсия в августе, пока неизвестно.

В 2016 году августовскую прибавку получили 12,9 млн работающих пенсионеров, в 2015-м — 11,9 млн.

В середине ноября 2016 года глава ПФР Антон Дроздов сообщал, что государственный бюджет сэкономит порядка 60 млрд руб. на неиндексации пенсий работающим пенсионерам в 2017 году.

Источник: «Газета.Ru»


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