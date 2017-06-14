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14.06.2017 10:51

Перед третьим чтением законопроекта о сносе домов около Госдумы задержали Сергея Митрохина

В центре Москвы около здания Государственной думы задержан лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Он пикетировал Думу, где 14 июня рассмотрят в третьем чтении законопроект о массовом сносе домов в Москве. Трансляция акции у Госдумы идет в Фейсбуке.

По информации «ОВД-Инфо», около Госдумы задержали в общей сложности от двух до четырех участников одиночных пикетов. Всего у входа в Думу находятся несколько десятков человек.

Сам Митрохин впоследствии сообщил, что всего около здания Думы задержали 11 человек.

9 июня Митрохина уже задерживали около Госдумы, когда он пикетировал парламент перед вторым чтением законопроекта о массовом сносе домов. Впоследствии всех задержанных отпустили. Документ был одобрен Думой практически единогласно.

Источник: "Медуза"


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