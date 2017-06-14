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14.06.2017 10:41

Полумиллионный долг обернулся для петербургского бизнесмена тремя уголовными делами

В уголовные дела трансформировались три исполнительных листка в отношении петербургской строительной компании, задолжавшей поставщикам. Фирма, на взгляд приставов, намеренно проигнорировала возможность расплатиться.

Как сообщает 14 июня городское управление Федеральной службы судебных приставов, ООО «Долант» не заплатило за полученный товар 550 тысяч трём компаниям, которые через суд напомнили покупателю об обязательствах. Решение суда желаемого эффекта не оказало: фирма вернула малую часть долга только одному из поставщиков.

Приставы предупредили генерального директора о последствиях и припугнули его уголовной ответственностью, но ускорить возвращение денег не смогли. Обещанные последствия для главы компании наступили, когда исполнители обнаружили отчужденную дебиторскую задолженность. Генеральный директор уступил право требовать выплаты уже со своих должников третьим лицам, а судебные исполнители посчитали, что эти деньги можно было направить заждавшимся поставщикам, в результате по трём исполнительным производствам возбудили уголовные дела.

Главе строительной компании вменяют злостное неисполнение решения суда.


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