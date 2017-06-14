В США обсуждают поставки летального оружия на Украину

В Вашингтоне обсуждается вопрос предоставления Украине летального оружия. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе визита в США.

Также, по словам Парубия, во время встреч в Пентагоне им «поднимался вопрос усиления санкций против РФ. Он не снят с повестки дня, идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым». По мнению Андрея Парубия, эти вопросы имеют «как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества Украины и США».

В то же время собеседник «Коммерсанта» во фракции Радикальной партии Украины отметил, что «Андрей Парубий во время своих визитов в США каждый раз говорит о необходимости выделения Украине летального орудия. Ранее до сих пор ему отказывали, теперь же заявили, что эта тема обсуждается». «То есть определенный прогресс имеется»,— заключил собеседник издания.