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14.06.2017 10:21
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На ремонт Интендантских складов объявлен новый конкурс

Новый конкурс на работы по адресу: улица Глинки, 2, в Петербурге (Интендантские склады) объявила Северо-Западная дирекция Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации. Предыдущая закупка была отменена.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзаказа вечером 13 июня. Максимальная стартовая цена стала чуть ниже, чем в прошлый раз, — 262 млн рублей вместо 287 млн. Сроки сдвинулись на месяц — раньше объект предполагалось сдать к 1 ноября, а теперь к 1 декабря.

Предыдущий конкурс на ремонт Интендантских складов выиграла компания «Компакт-плюс», однако УФАС предписало заказчику аннулировать итоги. Сейчас часть здания занимает Петербургская консерватория, туда планируют въехать Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства, Дирекция Петербургского международного культурного форума и Северо-Западная дирекция Минкультуры. С прошлым подрядчиком – «Ремстройфасадом» – дирекция контракт расторгла.

Справка:

Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантских складов) было построено в 1772-1777 годах, архитектор не установлен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Общая площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Является историческим памятником.


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