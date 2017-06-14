На ремонт Интендантских складов объявлен новый конкурс

Новый конкурс на работы по адресу: улица Глинки, 2, в Петербурге (Интендантские склады) объявила Северо-Западная дирекция Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации. Предыдущая закупка была отменена.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзаказа вечером 13 июня. Максимальная стартовая цена стала чуть ниже, чем в прошлый раз, — 262 млн рублей вместо 287 млн. Сроки сдвинулись на месяц — раньше объект предполагалось сдать к 1 ноября, а теперь к 1 декабря.

Предыдущий конкурс на ремонт Интендантских складов выиграла компания «Компакт-плюс», однако УФАС предписало заказчику аннулировать итоги. Сейчас часть здания занимает Петербургская консерватория, туда планируют въехать Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства, Дирекция Петербургского международного культурного форума и Северо-Западная дирекция Минкультуры. С прошлым подрядчиком – «Ремстройфасадом» – дирекция контракт расторгла.