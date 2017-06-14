Из Морского университета похитили ценные платы

Оборудование учебного заведения в Адмиралтейском районе Петербурга вывели из строя злоумышленники, похитившие платы с драгоценными металлами. Ущерб пока не подсчитали.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестные проникли в помещение Морского университета на Лоцманской улице около шести утра 13 июня. Предполагается, что внутрь они попали через окно первого этажа: чтобы его открыть, им понадобилось только раздвинуть решётку.

Похитители забрали платы с шести станков, после чего спокойно вышли через запасной выход, оставив после себя выломанную дверь.

О случившемся в полицию заявил главный инженер. По его словам, похитителей было четверо, каждому не больше 25 лет. Молодых людей он не узнал, но отметил, что у одного были длинные волосы.

Проводится проверка.