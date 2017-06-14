Петербуржец поджёг себя, разжигая мангал

Ночной пикник для жителя Красносельского района Петербурга закончился в ожоговом отделении. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», скорую помощь к 35-летнему местному жителю вызвали 13 июня, ближе к половине одиннадцатого ночи. Предположительно, пострадавший – рабочий на стройке у дома №70 по улице Маршала Казакова. Именно там он и разжигал мангал, когда огонь перекинулся на одежду. Обгорело лицо, грудь, пострадали руки и ноги.

Медики диагностировали ожоги 30 процентов тела и поместили пациента в реанимацию. Мужчина, как предполагается, был нетрезв.