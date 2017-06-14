Петербургского наркоторговца поймали при передаче «дури» курьеру

Килограмм растительного наркотика изъяли из незаконного оборота в Красносельском районе Петербурга. Двое причастных получили уголовное дело и отправились в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке», в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники УКОНа (управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) смогли выйти на местного жителя, причастного к торговле серьезными объемами запрещенных веществ. Задержание произошло 12 июня у дома №54 по Красносельскому шоссе, где, как предполагается, 47-летний подозреваемый встречался с мелкооптовым дилером 35 лет. Обнаружив у старшего при себе пять стограммовых плиток, подозрительно похожих на растительный наркотик, оперативники отправились с обыском в квартиру в Горелово. Там 47-летний петербуржец хранил ещё столько же, предположительно, запрещённого вещества.

Экспертиза подтвердила, что всё изъятое – около килограмма растительного наркотика. Задержанные теперь проходят подозреваемыми по уголовной статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. На время расследования оба помещены под стражу.