Еще
10:12 14.06.2017
Пришлите свою новость!
10:10
Из Морского университета похитили ценные платы
09:59
Аналитики назвали фаворита Кубка конфедераций
09:51
При взрыве газа в тамбовской многоэтажке пострадали 5 квартир
09:42
Петербуржец поджёг себя, разжигая мангал
09:33
Аэропорт Хельсинки вошёл в пятерку лучших в мире
09:25
Петербургского наркоторговца поймали при передаче «дури» курьеру
09:17
30 человек пострадали при пожаре в небоскребе в Лондоне
09:09
В Петербурге ночью тушили автобус
09:01
Квартиру тромбониста Мариинского театра обокрали на два миллиона
08:53
На стройке в Зеленогорске разбился рабочий
08:45
Трампом недовольны уже 60% американцев
08:37
У моста Кадырова обнаружили утопленника в тельняшке
08:29
Путин назвал мечтами слова о поверженной России
08:21
СПЧ намерен защищать права освещающих акции журналистов
08:13
Путин прокомментировал сравнение его с Гитлером
08:05
Госдеп объяснил, почему не поздравил Москву с Днем России
01:32
Абсурдистский «Летний день» покажут на Новой сцене ТЮЗа
00:48
В жилом доме в Волгограде обрушились кровля и лестница
00:41
В Казахстане в утилизацию cдали спорткар Porsche ради 500 долларов
00:34
ФБР США обвинило КНДР в государственной поддержке хакерских атак
00:23
Тиллерсон: Все партнеры США просят улучшить отношения с Россией
00:12
Бориса Стругацкого осудили на двое суток и отпустили
00:04
Роспотребнадзор просит петербуржцев надевать халаты для уборки балконов
13/06
Продажи недвижимости иностранцам на Кипре выросли втрое
13/06
Тиллерсон назвал «раздражители» в отношениях с РФ
13/06
Dow Industrial вырос по итогам торгов на 93 пункта
13/06
Российским банкам под санкциями могут сократить срок кредитов до двух недель
13/06
Цены на нефть растут
13/06
Деятельность Дональда Трампа не одобряют 60% американцев
13/06
На 2-м Муринском «Мазда» с женщиной опрокинулась в кусты
13/06
США впервые не поздравили РФ с Днём независимости
13/06
Генпрокурор США назвал обвинения в своем сговоре с РФ ложью
13/06
Приморский район Петербурга стал лидером по объёму предложения в новостройках
13/06
На акции оппозиции в Москве 12 июня задержали 136 несовершеннолетних
13/06
Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений России и США
13/06
Фурсенко пообещал, что в "Зените" будут играть минимум трое петербуржцев
13/06
«Скандинавию» открыли после аварии с погибшими
13/06
Фурсенко про новый стадион: Мы постараемся туда переехать ко второму туру
13/06
Forbes назвал Джоан Роулинг самой богатой писательницей в мире
13/06
Фурсенко пообещал проводить Данни
13/06
Манчини: Задача - выиграть чемпионат России и выйти в ЛЧ
13/06
«Ленфильм» и фонд Александра Сокурова начали снимать кино о Первой мировой
13/06
Минфин пересадил чиновников со служебных машин на такси
13/06
В Царском Селе воссоздадут смотровую площадку «Парнас»
13/06
Священника Грозовского оставили под стражей, но уже в Выборге
13/06
Из-за смертельного ДТП на «Скандинавии» движение закрыто
13/06
Дзержинский суд арестовал 14 участников протеста на Марсовом поле
13/06
«Аэрофлот» заплатит миллион каждому новому экипажу
13/06
Журналистка отсидит 10 суток за отказ поехать на митинг в Удельный парк
13/06
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС зафиксировали задымление
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 13 июня
13/06
На паромах из Хельсинки и Стокгольма в Таллин начнут проверять паспорта
13/06
Mail.Ru и «Яндекс» создали новую соцсеть
13/06
Манчини прибыл в Петербург
13/06
BuzzFeed: Бизнесмена, давшего показания против России по «делу Магнитского», отравили
13/06
Юрий Гагарин на самарском фестивале превратился в Алексея
13/06
Мурино и Бугры могут разгрузить от пробок к осени
13/06
Мигрантский вопрос толкает ЕС на санкции против Чехии, Польши и Венгрии
13/06
В парке Царского Села возродят Парнас
13/06
Рейс «Вим Авиа» из Антальи задерживается на 13 часов
13/06
За Маноласа и Паредеса в "Зените" могут заплатить 50 млн евро
13/06
Вячеслав Малежик перенес инсульт
13/06
Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова
13/06
«Мегафон» заявил о восстановлении работы сети
13/06
В Петербурге и области задует сильный ветер
13/06
В шесть миллионов рублей оценила Чудновец свой моральный вред
13/06
Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции
13/06
МИД РФ: Запрет российского ТВ в Молдавии — это информационная блокада
13/06
В «Ночлежке» пройдёт День широко открытых дверей
13/06
У «Мегафона» и Yota - проблемы со связью второй раз за месяц
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.06.2017 09:01
0 Комментариев

Квартиру тромбониста Мариинского театра обокрали на два миллиона

Музыкант оркестра под управлением Валерия Гергиева заявил о взломе квартиры в центре Петербурга. За три часа воры вынесли все деньги, драгоценности и два охотничьих ножа.

Как стало известно «Фонтанке», 45-летний тромбонист оркестра Мариинского театра пришел в полицию Адмиралтейского района около пяти часов вечера 13 июня. Он рассказал, что вернулся домой на 9-ю Красноармейскую улицу после двухчасового отсутствия и обнаружил, что металлическая дверь в помещение повреждена.

Квартирные воры вынесли из жилья музыканта 1 миллион 800 тысяч рублей, около тысячи евро, ювелирные украшения – кольца с бриллиантами, рубином и сапфиром, комплект из жемчуга, а также два охотничьих ножа.

Всего сумму ущерба пострадавший оценил в 1 миллион 960 тысяч рублей.

Соседи музыканта, которых опросили полицейские, вспомнили, что у квартиры артиста крутились двое мужчин в темной одежде. Их сейчас ищут.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Из Морского университета похитили ценные платы
При взрыве газа в тамбовской многоэтажке пострадали 5 квартир
Петербуржец поджёг себя, разжигая мангал
Петербургского наркоторговца поймали при передаче «дури» курьеру
30 человек пострадали при пожаре в небоскребе в Лондоне
В Петербурге ночью тушили автобус
Квартиру тромбониста Мариинского театра обокрали на два миллиона
На стройке в Зеленогорске разбился рабочий
У моста Кадырова обнаружили утопленника в тельняшке
В жилом доме в Волгограде обрушились кровля и лестница
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Протестные отделы Петербурга

Манчини прибыл в Петербург

Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.