Квартиру тромбониста Мариинского театра обокрали на два миллиона

Музыкант оркестра под управлением Валерия Гергиева заявил о взломе квартиры в центре Петербурга. За три часа воры вынесли все деньги, драгоценности и два охотничьих ножа.

Как стало известно «Фонтанке», 45-летний тромбонист оркестра Мариинского театра пришел в полицию Адмиралтейского района около пяти часов вечера 13 июня. Он рассказал, что вернулся домой на 9-ю Красноармейскую улицу после двухчасового отсутствия и обнаружил, что металлическая дверь в помещение повреждена.

Квартирные воры вынесли из жилья музыканта 1 миллион 800 тысяч рублей, около тысячи евро, ювелирные украшения – кольца с бриллиантами, рубином и сапфиром, комплект из жемчуга, а также два охотничьих ножа.

Всего сумму ущерба пострадавший оценил в 1 миллион 960 тысяч рублей.

Соседи музыканта, которых опросили полицейские, вспомнили, что у квартиры артиста крутились двое мужчин в темной одежде. Их сейчас ищут.