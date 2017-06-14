На стройке в Зеленогорске разбился рабочий

Рабочий сорвался с высоты на строительной площадке комплекса апартаментов в Курортном районе Петербурга. Мужчина выжил, врачи за его жизнь не опасаются.

Как стало известно «Фонтанке» , около десяти часов утра 13 июня скорую помощь для спасения 28-летнего строителя вызвали к дому №502 по Приморскому шоссе в Зеленогорске. Медики диагностировали сотрясение мозга, травму головы и госпитализировали пострадавшего.

Случившееся полицейским объяснил прораб. По его словам, рабочий сорвался с деревянной конструкции и пролетел около трёх метров.

Сотрудники полиции проверяют поступившую информацию.