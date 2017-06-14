Трампом недовольны уже 60% американцев

Рейтинг недовольства президентом США Дональдом Трампом за два дня поднялся на один процентный пункт до 60% и таким образом обновил свой максимум. Таковы результаты опроса Gallup International.

Согласно последним данным, 60% американцев недовольны работой президента, поддерживают Трампа только 36% респондентов. По состоянию на 11 марта положительную оценку президенту давали 45% опрошенных.

Отмечается, что рейтинги президентов Барака Обамы и Билла Клинтона никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно, уровень поддержки Джорджа Буша-младшего однажды упал до 25%. Специалисты отмечают, что Дональд Трамп — единственный президент США, чей рейтинг недовольства составил 60% за первые 4,5 месяца у власти. У Клинтона этот показатель в этот же промежуток времени составлял 50%, рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60%, Буш-младший достиг этого показателя в 2006 году.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.

В апреле совместный опрос The Washington Post и ABC News показал, что Дональд Трамп после 100 дней президентства стал одним из самым непопулярных руководителей в истории США. При этом еще в феврале поддержку главе государстве выражали 72% опрошенных американцев.