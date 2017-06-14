У моста Кадырова обнаружили утопленника в тельняшке

Причины смерти мужчины, тело которого достали из Дудергофского канала 13 июня, выясняют полицейские Красносельского района Петербурга. Умершего опознала дочь.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти часов утра спасатели вытащили мёртвого из воды напротив дома №12 по улице Маршала Захарова. На вид мужчине можно дать около шестидесяти, он был в тельняшке и с «морской» татуировкой на руке. По предварительной информации, его лицо оказалось в ссадинах.

Полицейские идентифицировали погибшего. Выяснилось, что это 57-летний петербуржец, который жил в паре километров от моста Кадырова. Личность мужчины подтвердила дочь.

Точную причину смерти назовут судмедэксперты.