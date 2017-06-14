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14.06.2017 08:29

Путин назвал мечтами слова о поверженной России

Высказывания о якобы поверженной России, подобные заголовку американского журнала Foreign Affairs "Putin's Russia: Down But Not Out", являются мечтами и не соответствуют действительности, о чем знают авторы этих строк, заявил президент России Владимир Путин.

"Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом", — заявил Путин в фильме-интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанном на американском телеканале Showtime.

При этом российский лидер отметил, что у граждан США и европейских стран есть различные мнения относительно России.

"Вы знаете, разные люди есть. Я думаю, и в Европе, и в Штатах есть разные люди с разными мнениями. Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, и по-другому относятся к России. А есть те люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах", — сказал Путин.

Читайте текст «Фонтанки» о содержании первой серии документального фильма про Путина.

Источник: РИА Новости


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