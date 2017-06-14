СПЧ намерен защищать права освещающих акции журналистов

В России в Совете при президенте по правам человека (СПЧ) создадут подкомиссию, которая будет заниматься защитой прав журналистов, работающих на публичных акциях.

Такое решение, как объяснили в пресс-службе общественного органа, было принято членами организации в ходе совещания СПЧ. В нем, как уточняется, участие принимали председатель совета Михаил Федотов, его заместитель Евгений Бобров, а также ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова и члены совета Леонид Никитинский, Николай Сванидзе, Игорь Борисов, Лилия Шибанова и Илья Шаблинский.

При этом возглавить работу нового органа, как сообщили в СПЧ, согласился один из членов совета, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и глава столичного Союза журналистов Павел Гусев.

Подкомиссия, согласно инициативе представителей СПЧ, будет действовать на постоянной основе. «Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций», — заявил Федотов.

12 июня во многих городах России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Одной из наиболее массовых стала акция в Москве. Прежде она должна была состояться на проспекте Сахарова.

Однако за день до мероприятия от проведения митинга там отказался сам Навальный. Как пояснил оппозиционный политик, «власти» «запрещали любым подрядчикам ставить [на месте проведения акции] сцену и звук». Своих сторонников он призвал «мирно» провести антикоррупционный митинг в формате народных гуляний на Тверской улице. Власти Москвы, в свою очередь, расценили заявление Навального как провокацию.

Тем не менее, в акции на Тверской приняли участие до 25 тыс. человек (по данным МВД, 8 тыс.). Во время нее были задержаны 1030 человек, в том числе журналисты и фотокорреспонденты. В Санкт-Петербурге после митинга против коррупции в отделение полиции был доставлен фотограф Давид Френкель. Кроме того, журналистку издания «Собака.ру» Ксению Морозову осудили на 10 суток и оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в митинге на Марсовом поле.