Путин прокомментировал сравнение его с Гитлером

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, прокомментировал слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая сравнила его с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером.

«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — заявил он.

В марте 2014 года телеканал CNN сообщал, что Клинтон, говоря в контексте Крыма, провела параллель между Путиным и Гитлером. Тогда российский лидер заявил, что подобные высказывания Хиллари Клинтон свидетельствуют о ее слабости.

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