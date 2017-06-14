ФБР США обвинила КНДР в государственной поддержке хакерских атак

Министерство внутренней безопасности и ФБР США выпустили предупреждение в отношении «кибер-акторов северокорейского правительства», деятельность которых получила название «Hidden Cobra».

Утверждается, что эти «кибер-акторы» атаковали медиа, аэрокосмический, финансовый сектора в США и мире, а также объекты критически важной инфраструктуры.

Как правило, удары наносятся по системам со сравнительно старыми версиями ОС от Microsoft, патчи для которых более не выпускаются. Также используются уязвимости Adobe Flash. Подобная практика имеет место с 2009 года.

Ранее действия Hidden Cobra связывались частными экспертами с такими хакерскими группами как Lazarus Group и Guardians of the Peace, отмечается в предупреждении ФБР и МВБ.

МВБ и ФБР призвали провести апгрейд систем и по возможности прекратить использование Adobe Flash и Microsoft Silverlight.