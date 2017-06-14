Тиллерсон: все партнеры США просят улучшить отношения с Россией

Все партнеры США просят американское руководство улучшить отношения с Россией, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА «Новости».

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии [говорят]: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены». Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию», — сказал он.

Он также отметил, что это является «американским подходом».