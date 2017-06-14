Бориса Стругацкого осудили на двое суток и отпустили

Борис Стругацкий, внук писателя Бориса Стругацкого осужден за участие в митинге на Марсовом поле 12 июня на двое суток. Как сообщает депутат Борис Вишневский, его отпустили после решения суда.

«Бориса Стругацкого-младшего уже отпустили! Судья так посчитала сроки, что его уже выпустили», – написал Вишневский в Facebook.

Отметим, что 13 июня районными судами Санкт-Петербурга (Василеостровский, Выборгский, Дзержинский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Куйбышевский, Московский, Невский, Октябрьский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Смольнинский и Фрунзенский) было зарегистрировано 546 материалов. На текущий момент, как сообщает пресс-служба городского суда, рассмотрено 325 материалов, рассмотрение еще 20 материалов перенесено на другие даты.

Отметим, что на данный момент, по данным штаба Навального в Петербурге, самое строгое наказание получил Михаил Смирнов: Фрунзенский районный суд наказал его 14 сутками заключения и присудил 24 часа исправительных работ. Ранее также сообщалось, что журналист издания «Собака.ру» Ксения Морозова получила 10 суток и 12 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что 12 июня на Марсовом поле в ходе несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального было задержано более 500 человек, четверть из них – несовершеннолетние.