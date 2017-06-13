Тиллерсон назвал «раздражители» в отношениях с РФ

Американская сторона ведет переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности, доступ к которой в США был ограничен, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА «Новости».

«Есть длинный список вещей, которые русские называют «раздражителями», которые были проблематичными между нами какое-то время, в некоторых случаях они ухудшаются. Мы отделили крупные вопросы от списка «раздражителей». Дачи находятся в этом списке. Эти дачи находились в российском владении с 1971 года. Они использовали их очень долгое время. То, над чем мы сейчас с ними работаем — на каких условиях мы сможем предоставить им вновь доступ для целей отдыха», — сказал он.

В качестве аналогичных «раздражителей» для американской стороны Тиллерсон назвал аресты сотрудников посольства США в Москве. Госсекретарь подчеркнул, что обсуждение данных проблем не является «бартером».