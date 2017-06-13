Как Манчини встретили в Петербурге

Во вторник вечером в помпезном "Ленинград центре" давали Манчини. Перепелки для журналистов, красное сухое для болельщиков, Миллер с Полтавченко на одной сцене: "Фонтанка" сходила на премьеру нового исторического отрезка "Зенита" - на презентацию нового главного тренера Роберто Манчини.

В 18:30 на улице Потемкинской светило яркое солнце. Молодежь стайками собиралась у входа, ковровая дорожка придавала событию еще больше торжественности, болельщики в пиджаках переминались с ноги на ногу. Молодежь оказалась представителями Студенческой лиги "Зенита": они должны были организовать живой коридор для Роберто Манчини, когда он приедет для встречи с избранными болельщиками и журналистами. Пиджаки символизировали словосочетание "дресс-код", которое было озвучено 350 обладателям абонементов с 2008 года, выбранным лицезреть нового тренера.

Болельщиков после ковровой дорожки принимали двери первого этажа особняка в Таврическом саду, журналистов через боковую дверь отправляли на этаж второй. Помимо разницы перспектив, оказалось, что есть разница программ: болельщики могли пить красное сухое или белое сухое с самого начала; журналисты могли поесть: кормили в этот исторический вечер знатно. Есть подозрение, что каре ягненка и перепелок в следующий раз спортивные журналисты увидят не скоро.

В 17:40 Роберто Манчини приземлился в Пулково, в 18:25 вышел в зону прилетов и сел вместе со спортивным директором Константином Сарсанией в минивэн. Горячие головы подумали, что итальянец отправился на Потемкинскую, но нет: как оказалось, сперва Манчини прибыл в офис "Зенита" на улице Верности (рядом с Академией "Зенита"), где у него была запланирована встреча с президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко. Тем временем зенитовский микроавтобус привез тренерский штаб Манчини: пять итальянцев во главе с Фаусто Сальсано, который играл вместе с Манчини в "Самподории" больше 10 лет.

Девчонки и мальчишки нетерпеливо ожидали Манчини, болельщики, сдобренные сухим, стали выходить на ступени на перекур. В этот момент в 19:43 предсказуемо черный "Мерседес" взлетел на пандус. Из машины вышли Роберто Манчини с шарфом "Зенита", Сергей Фурсенко и Константин Сарсания. Журналисты, дежурившие у начала ковровой дорожки, с объективами наперевес бросились делать исторические снимки и снимать исторические кадры. Важные гости приветственно помахали рукой и ушли внутрь бывшего кинотеатра. Представители Студенческой лиги почувствовали себя немножко обманутыми: они добровольно собрались на Потемкинской, чтобы как минимум первыми среди болельщиков взглянуть в глаза Роберто. Пока все журналисты протискивались на тесноватый балкон, ответственные из "Зенита" вступили в непростые переговоры с 6-ю десятками приунывших ребят.

В "Ленинград центре" тем временем шла культурная программа. Группа "Харлей Дэвидсон" радовала собравшихся неоригинальными исполнениями песен групп "Поцелуй" ("Я был создан, чтобы любить тебя, крошка"), "Постоянный ток/Переменный ток" ("Дорога в ад"), "Королева" ("Мы чемпионы"). На танцполе был как минимум один болельщик в пиджаке, которому старинные рифы очень нравились, и он пытался взмахами зенитовского шарфа поймать сильную долю. После ухода ребят в кожаном, на сцене началось шоу барабанщиц. Самые нетерпеливые журналисты стали задаваться вопросом: куда пропал Манчини?

Оказалось, он ждал конца шоу барабанщиц: после финального брейка ведущий вечера по бумажке вызвал на сцену губернатора Петербурга, председателя правления ПАО "Газпром", председателя правления ФК "Зенит", президента "Зенита" и главного тренера.

Георгий Полтавченко на правах "болельщика со стажем" – так он определил себя в этот волшебный вечер – поблагодарил Алексея Миллера за увольнение Луческу, потому что город заждался побед, и вспомнил, как сборная СССР в полуфинале Чемпионата Европы-88 смогла обыграть Италию только после того, как Манчини заменили. Алексей Миллер для начала напомнил собравшимся и новостным лентам, что "Зенит" – самая популярная команда страны, и предложил Манчини стать чемпионом 1/6 части суши и 11 часовых поясов. Александр Дюков напомнил, что при Спаллетти впервые выиграли два золота подряд. Сергей Фурсенко отметил, что вообще все это – про болельщиков и для болельщиков.

Все это время Роберто Манчини стоял по центру сцены и внимательно слушал переводчика. Переводчик оказался новым 22-летним начальником команды Ильей Писарским, сыном Игоря Писарского, председателя совета директоров агентства "Р.И.М. Porter Nouvelle", специализирующегося на корпоративных и маркетинговых коммуникациях, отношениях с обществом и властью. Игорь Писарский какое-то время отвечал за маркетинг в "Национальной Медиа Группе", в числе клиентов "Р.И.М"а значится Российский футбольный союз. Илья Писарский, очевидно, говорит по-итальянски и, судя по открытой информации, принимал участие в соревнованиях по теннису в рамках московских студенческих спортивных игр: Писарский-младший закончил МГИМО. В профиле Писарского в одной из соцсетей значится работа в ТАСС. Манчини поставил точку в выступлении этого властного квинтета благодарностью Миллеру и Полтавченко за то, что вспомнил тот полуфинал. Кто-то из болельщиков, знающих жизнь, попытался объяснить Мистеру криком с места: "Ему написали". Манчини устремился на пресс-конференцию, а ведущий стал вызывать на сцену 10 добровольцев для несомненно веселого конкурса.

На пресс-конференции роли Фурсенко и Манчини оказались поделены привычным образом: Манчини не сказал ничего, а Сергей Александрович выдал на-гора стахановскую норму новостей. Обещали трех петербургских футболистов в "Зенит": Терентьев уже есть, двое еще будут (трогательно, что наши многочисленные тексты на эту тему трансформировались в некий локальный ингерманландский лимит). Анатолий Давыдов возглавит "Зенит-2", Владислава Радимова будут пытаться сохранить в структуре клуба, Александр Горшков будет руководить молодежной командой. Задача у Манчини одна: выиграть чемпионат и начать выступление в Лиге чемпионов. Данни проводят в четверг на Манежной площади: сам португалец, который близок к возвращению в "Динамо", попросил, чтоб церемония была максимально простой. По информации "Фонтанки", португалец обижен, что "Зенит" не предложил ему новый контракт.

В завершение беседы Сергей Фурсенко неожиданно взял слово и поблагодарил журналистов, переваривающих перепелку с ягненком, за внимание и пообещал, что "Зенит" будет самым открытым клубом России. Мы не знаем, что там будет с открытостью в будущем, но мы на "Фонтанке" уже благодарны за количество новостей, которые продолжают вылетать из "Зенита" вот уже на протяжении почти месяца.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"