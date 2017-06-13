Российским банкам под санкциями могут сократить срок кредитов до двух недель

Российским банкам, в отношении которых действует санкционный режим, может грозить сокращение срока финансирования, в соответствии с новым законопроектом, голосование по которому в конгрессе США ожидается в ближайшие дни.

В тексте проекта говорится о том, что компаниям и физическим лицам из США будет запрещено проводить сделки с предоставлением финансирования, а также вступать в иные деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней. На данный момент в отношении кредитов российским банками или связанным с ними юридическими лицами действует ограничение в 90 дней.

Также в тексте документа говорится о сокращении срока финансирования для российских энергетиков, находящихся под санкциями, до 30 дней.