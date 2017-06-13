Деятельность Дональда Трампа не одобряют 60% американцев

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг нового максимума, сообщает Time со ссылкой на данные опроса Gallup. Согласно данным опроса, 60% американцев не одобряют деятельность Дональда Трампа.

Трамп является единственным президентом США, который получил такой высокий процент неодобрения со стороны американцев в первые четыре с половиной месяца пребывания на посту президента, отмечает Gallup.

За такой же промежуток пребывания на посту президента деятельность Билла Клинтона не одобряли 50% американцев, Джорджа Буша — младшего — 35%, Барака Обамы — 31%.