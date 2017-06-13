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Общество
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13.06.2017 22:50

США впервые не поздравили РФ с Днём независимости

США впервые за 25 лет не прислали в российское посольство поздравление с Днем России. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель дипведомства Николай Лахонин.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал Лахонин.

Это заявление прозвучало одновременно с высказыванием госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне, и продолжают ухудшаться.

День России отметили 12 июня в пятнадцатый раз. Десять лет до этого он существовал как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (в народе — День независимости). Документ об учреждении праздника был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 года. 12 июня в России объявлен выходным днем.

Источник: Лента.ру


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09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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