Генпрокурор США назвал обвинения в своем сговоре с РФ ложью

Генеральный прокурор США Джеф Сешнс заявил на слушаниях в комитете Сената по разведке, что никогда не общался с представителями России по поводу ее вмешательства в президентские выборы.

«Я никогда не встречался и никогда не говорил ни с одним российским или другим зарубежным официальным лицом о любого рода вмешательстве в какую-либо кампанию или выборы в США. Далее, я не знаю о подобных беседах с участием кого-либо, связанного с кампанией Трампа», – подчеркнул Сешнс.

«Предположения о том, что я участвовал в каком-то сговоре или знал о каком-то сговоре с правительством России, нацеленном на то, чтобы повредить этой стране, которой я служил с честью более 35 лет, или подорвать честность нашего демократического процесса, являются ужасающей и отвратительной ложью».

Пятью днями ранее на слушаниях в Сенате давал показания бывший директор ФБР Джеймс Коми, который утверждает, что Трамп уволил его с целью нанести удар по расследованию «российского дела» в ФБР. Коми был уволен 9 мая – а Сешнс написал Трампу письмо с рекомендацией об его увольнении.